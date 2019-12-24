Kadın'da sezon ortası kriz çıktı! Başrol oyuncusu diziden gidiyor

Caner Cindoruk ve Bennu Yıldırımlar'ın diziden ayrılması seyirciyi kızdırsa da dizi kısa sürede eski seyircisini yeniden ekrana bağladı. Reyting listelerinde de eski yerine kavuşan dizinin bu akşam yayınlanacak bölümünde ise büyük olay var.