Kadın'da sezon ortası kriz çıktı! Başrol oyuncusu diziden gidiyor
Kadın FOX ekranlarının en çok izlenen dizilerinden birisi. Yeni sezonda iki önemli oyuncu ile yolları ayırsa da kısa sürede seyirciyi yeniden kazandı. Kadın'ın son bölümde patlayan silah ise başrol oyuncularından biri gidiyor mu dedirtti.
FOX ekranlarında salı akşamları 3 sezondur yayınlanan dizi Kadın, kadrosuna Hümeyra, Hakan Kurtaş, Sinan Helvacı gibi isimleri katarak ekran macerasına devam ediyor.
Caner Cindoruk ve Bennu Yıldırımlar'ın diziden ayrılması seyirciyi kızdırsa da dizi kısa sürede eski seyircisini yeniden ekrana bağladı. Reyting listelerinde de eski yerine kavuşan dizinin bu akşam yayınlanacak bölümünde ise büyük olay var.
Dizinin sıkı takipçileri geçen hafta Bahar ve Arif'in silahı denize attığını düşünürken Şirin'in aslında silahı sakladığını öğrendi. Bu akşam ekranan gelecek 77. yeni bölümde ise Bahar'ın ölen eşi Sarp'a ait silah patlayacak.
Yılbaşı akşamına hazırlık yapan Bahar, Arif, Ceyda ve Enver tüm hazırlıklar bitmişken Enver'in mutsuz olduğunu anlarlar. Enver'in mutsuzluğunun sebebi ise türlü entrikalar ile herkesi birbirine düşüren kızı Şirin'in yılbaşı akşamı tek başına olmasıdır.