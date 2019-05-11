Kadın'da gerilim artıyor! Sarp ve Arif'in Bahar kavgası!
Kadın dizisinin 62. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Sarp ve Arif bir kez daha Bahar için kavga ediyor.
Özge Özpirinçci ve Caner Cindoruk'un başrollerinde oynadığı Kadın dizisinin 14 Mayıs Salı ekrana gelecek olan 62. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Fox'un sevilen dizisi Kadın'ın yeni bölümünde, Sarp'ın gizlice Bahar'ın üst katındaki eve taşınması ortalığı karıştırıyor.
Kadın dizisinin yeni bölümünde, Sarp'ın Bahar'ın üst katına taşındığı öğrenen Arif çılgına dönüyor. Bahar olaydan haberinin olmadığını söylese de Arif inanmıyor. Sarp'ın üzerine yürüyen Arif evden gitmesini istiyor. Sarp ve Arif bir kez daha Bahar için kapışıyor.
Son bölümde neler oldu?
Sarp, Bahar ve çocuklarla yeniden aile olmakta kararlı olduğunu ortaya koydu. Sarp'ın bu değişimi ise Bahar ile aralarındaki buzları eritti. Sarp, Bahar'a komşu oldu ve üst kattaki evi kiraladı. Arif ise yeni kiracının Sarp olduğunu görünce adeta yıkım yaşadı.
Çocuklara ve Bahar’a daha yakın olmak için Saray Apartmanı’na taşınan Sarp, tekrar bir aile olabilmek için elinden geleni yapar. Her şeyden habersiz apartmana gelen yeni kiracının Sarp olduğunu öğrenen Arif ise büyük bir şok içindedir.