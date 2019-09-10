Kadın yeni sezon fragmanı yayımlandı Bahar'ın değişimi seyirciyi şoke etti
Kadın dizisinin yeni sezon fragmanı yayımlandı. Özge Özpirinçci'nin hayat verdiği Bahar karakterinin değişimi şok etti.
Yapımcılığını MED YAPIM ile MF YAPIM’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Nadim Güç’ün oturduğu, senaryosunu Hande Altaylı’nın kaleme aldığı Kadın dizisi 3. sezon için geri sayıma başladı.
114
FOX Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Kadın'ın yeni sezon fragmanı yayımlandı. Herkesin merakla beklediği Kadın dizisinin başrolü Özge Özpirinçci'nin hayat verdiği Bahar Çeşmeli karakterinin değişimi seyirciyi çok şaşırttı.
214
Kadın dizisinde halini harap görmeye alıştığımız Bahar'ın değişiminin dikkatleri üzerine çektiği anlarda Bahar, sahneye çıkarak konuşma yapıyor.
314
Salondaki davetliler arasında Bahar'ın üvey babası Enver Sarıkadı karakterine can veren Şerif Erol, görülüyor.
414