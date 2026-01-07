Kadın spikerin Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş ifşaları! Biri sarkıntılık etti biri kokain getirdi

İKİ SEFER DE UYUŞTURUCUYU VEYİS ATEŞ GETİRDİ

Daha sonra Mehmet Akif Ersoy ile küsüp barıştığını ve sonra yine evine gittiğini anlatan kadın spiker ifadesine şöyle devam etti;

-"Bu evinde 2 kere daha Veyis Ateş'i gördüm. Birinde sadece Veyis vardı. Üçümüz uyuşturucu madde kullanmıştık.

-Diğerinde ise tanımadığım iki kadın vardı. Beşimiz de uyuşturucu madde kullandık. Bu iki seferde de uyuşturucu maddeyi Veyis Ateş getirmiştir. Pandemi döneminde de aradı Akif beni ve eve çağırdı. Evde Ahmet Göçmez, ve birkaç kişi daha vardı. Eve girdiğimde mutfakta bir tabak içerisinde kokain vardı. zaten gittiğimde herkes uyuşturucu madde kullanıyordu.