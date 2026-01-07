Kadın spikerin Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş ifşaları! Biri sarkıntılık etti biri kokain getirdi
Habertürk'ün eski ekran yüzleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş ile ilgili bir kadın spikerin verdiği ifade bomba. Spikerin iddiasına göre tanıştığı dönemde Mehmet Akif Ersoy henüz uyuşturucu kullanmıyordu. Yine spikerin iddiasına göre ilk denemesini Veyis Ateş ile yaptı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada ifade veren bir kadın spiker, tutuklu şüpheliler Mehmet Akif Ersoy ve kanalın eski yöneticisi Veyis Ateş'le ilgili de çarpıcı bilgiler verdi. Mehmet Ersoy ile 2017'de sosyal medyadan tanıştığını ve Akif'in o dönem alkol ve sigara dahi kullanmadığını aktaran kadın spiker, 2018'in temmuz ayında Kilyos'ta Suma Beach isimli plajda Big Burn festivaline katıldıklarını anlattı. Spikerin iddiasına beraberinde getirdiği kız arkadaşına Mehmet Akif Ersoy sarkıntılık yaptı. Spikerin ifadesindeki en çarpıcı kısım ise Veyis Ateş ile ilgili olan kısımdı.
"VEYİS ATEŞ 'KOKO'REÇ GETİRECEK"
Kadın spiker, tutuklanan Habertürk'ün eski genel müdürü Veyis Ateş'le ilgili de kritik bilgiler verdi. İfadesinde şunları söyledi:
-"4 Mayıs 2019'da ise D. isimli kız ve ben Akif'in evindeydik. Anahtarı bende vardı. Akif eve geldi akşam ve 'Biraz sonra Veyis Ateş gelecek, kokoreç (kokain) getirecek' dedi.
İLK UYUŞTURUCU KULLANIŞIMIZDI
-Veyis Ateş geldi. Kendisi ile orada tanıştım. Çok geçmeden cebinden uyuşturucu madde olduğunu söylediği maddeyi çıkardı. Orada dördümüz de uyuşturucu madde kullandık. Ben ve Akif'in ilk defa uyuşturucu kullanışımızdı
İKİ SEFER DE UYUŞTURUCUYU VEYİS ATEŞ GETİRDİ
Daha sonra Mehmet Akif Ersoy ile küsüp barıştığını ve sonra yine evine gittiğini anlatan kadın spiker ifadesine şöyle devam etti;
-"Bu evinde 2 kere daha Veyis Ateş'i gördüm. Birinde sadece Veyis vardı. Üçümüz uyuşturucu madde kullanmıştık.
-Diğerinde ise tanımadığım iki kadın vardı. Beşimiz de uyuşturucu madde kullandık. Bu iki seferde de uyuşturucu maddeyi Veyis Ateş getirmiştir. Pandemi döneminde de aradı Akif beni ve eve çağırdı. Evde Ahmet Göçmez, ve birkaç kişi daha vardı. Eve girdiğimde mutfakta bir tabak içerisinde kokain vardı. zaten gittiğimde herkes uyuşturucu madde kullanıyordu.