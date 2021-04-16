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Kadın sevgilisiyle görüntüsü olay olmuştu! Senem Kuyucuoğlu her şeyi itiraf etti

Kadın sevgilisiyle görüntüsü olay olmuştu! Senem Kuyucuoğlu her şeyi itiraf etti

Geçtiğimiz haftalarda kadın sevgilisiyle görüntüsü ortaya çıkan eski model Senem Kuyucuoğlu, basın mensuplarına her şeyi anlattı.

Kadın sevgilisiyle görüntüsü olay olmuştu! Senem Kuyucuoğlu her şeyi itiraf etti

Geçtiğimiz aylarda Acun Ilıcalı'nın Exxen platformunda yayınlanan Katarsis programına konuk olan Senem Kuyucuoğlu açıklamalarıyla büyük ses getirmişti. Kuyucuoğlu, program sonrasında kadın sevgilisiyle paylaştığı pozuyla büyük ses getirmişti. 

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Kadın sevgilisiyle görüntüsü olay olmuştu! Senem Kuyucuoğlu her şeyi itiraf etti

2009 Türkiye Güzeli Senem Kuyucuoğlu, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. 

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Kadın sevgilisiyle görüntüsü olay olmuştu! Senem Kuyucuoğlu her şeyi itiraf etti

 Ayaküstü muhabirlerle sohbet eden Kuyucuoğlu, geçtiğimiz günlerde bir kadınla öpüştüğü görüntülerin sosyal medyaya yayılmasıyla ilgili konuştu.

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Kadın sevgilisiyle görüntüsü olay olmuştu! Senem Kuyucuoğlu her şeyi itiraf etti

Kuyucuoğlu, kadın sevgilisi ve geleceği hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bir zamanların ünlü modeli yeni işini de açıkladı.

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