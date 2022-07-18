Kadın olarak iş bulamadı erkek taklidi yaptı! Neco Usta'nın hayatı Masterchef'e damga vurdu
Seyircisi tarafından beğeniyle izlenen yarışma programlarından "Master Chef Türkiye" yeni sezona bomba bir giriş yaptı. Birbirinden yetenekli yarışmacıların bir üst tura çıkmak için kıyasıya mücadele ettiği programa katılan Necmiye hanım nam-ı değer Neco Usta damga vurdu. Çocuklarını geçindirmek, hayat mücadelesi vermek adına ismini değiştiren ve saçlarını erkek gibi kestiren Neco Usta'nın hikayesi yürekleri dağladı. Yarışmacı, bir üst tura çıkarak, jürilerden tam not aldı...
Ekranların sevilen yarışma programlarından "Master Chef Türkiye" yeni sezona iddialı bir giriş yaptı. Birbirinden farklı yarışmacıların bir üst tura çıkmak için kıyasıya mücadele ettiği programa önceki gün katılan Necmiye hanım nam-ı diğer Neco Usta damga vurdu. Sektörde var olmak, çocuklarını geçindirmek için erkek kılığı ile bu mesleğe girdiğini söyleyen Neco Usta, bir üst tura çıkarak, jüri üyelerinden tam not aldı. İşte Neco ustanın yürek burkan hikayesi...
Kadın olmanın zorluğunu yaşayan Naciye Hanım, bulaşıkçı olarak girdiği yemek sektöründe 3 çocuğunu geçindirmek isteyen, hayatının neredeyse tamamında erkek gibi davranmak zorunda 'bırakılan' Neco ustaya dönen Naciye hanım ve 20 yılın sonunda zorlu hayat hikayesini Masterchef'te paylaştı.
Masterchef'in 11. bölümüne damgasını vuran Neco Usta Aslında adı Naciye olan usta hayatının son 20 senesinde Neco Usta ismini kullandı.
Sektöre bulaşıkçılık yaparak başlayan Neco Usta 17-18 yıldır kokoreç kebap ustası olarak çalışıyor. Eşi olmadan 3 erkek çocuğuna sahip çıkan Neco ustaya 'Kadın' olduğu için kimse yardımcı olmadı.