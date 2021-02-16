Kadın müşteri 'Sevim Abla'yı tercih ediyor! Fethiyeli karı koca aynı durakta taksicilik yapıyor
MUĞLA'da 20 yıllık evli ve iki çocuklu Sevim ve Halil İbrahim İlboğa çifti, evlerindeki dayanışma örneğini çalıştıkları taksi durağında da sergiliyor. Sevim hanım, iki oğlunu büyüttükten sonra taksici olmaya karar vermiş...
Muğla'nın Fethiye ilçesinde aynı durakta kendilerine ait taksilerde şoförlük yapan Halil İbrahim ile Sevim İlboğa çifti, birbirlerine duydukları sevgi ve saygı çerçevesinde iş hayatında da dayanışma örneği sergiliyor.
İlçede yaşamlarını sürdüren 38 yaşındaki Sevim ile 50 yaşındaki Halil İbrahim İlboğa, 20 yıl önce hayatlarını birleştirdi.
Çiftin iki oğlu büyüdükten sonra ev hanımı Sevim İlboğa, aile ekonomisine katkı sağlamak için çalışmaya karar verdi. Bir süre farklı iş kollarında çalışan Sevim İlboğa, eşi gibi taksicilik yapmak istedi.
İlkokul mezunu İlboğa, şoförlük yapabilmek için kocasının da desteğiyle kurslara giderek gerekli evrakları aldı. Beş yıl eşinin aracını kullanan İlboğa, geçen yıl kendi taksisini aldı.