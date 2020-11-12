Kadın kılığına giren koca olayı! Oğlu 'neden etek giyiyorsun' diye sormuş!
‘Evdeki öteki kadın’ kocası çıkan ünlü televizyoncu A.B.’nin eşine açtığı boşanma davasında flaş bir gelişme yaşandı. A.B.’nin ablası N.A mahkemede tanıklık yaptı. N.A. yeğeninin oyun oynarken gördüğü kadın iç çamaşırı üzerine, ‘Erkekler de sütyen takar’ dediğini aktardı.
Türkiye'nin gündemine oturan olayla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Ünlü televizyoncu A.B. ile kocası K.B arasında görülen boşanma davasında 'tanık' olarak dinlenen A.B'nin ablası N.A, mağdur olan 5 yaşındaki yeğeni ile arasında geçen diyalogları paylaştı.
İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi'nde tanıklık yapan N.A ifadesinde şunları anlattı: "Kendi oğlumla, yeğenim sık sık beraber oyun oynardı. Bir gün oyun oynadıkları sırada kardeşim A.B. çamaşır asıyordu.
Yeğenim kardeşimin iç çamaşırını gördü ve almaya çalıştı. 'Erkekler de sütyen takar' dedi. Biz yok öyle bir şey falan dedik. Geçiştirmeye çalıştık ancak yeğenim, 'Ama babam da takıyor' şeklinde cevap verdi.
Yeğenim yine anaokulundaki derste bir resim çizmiş. Çizdiği resimde babasını kadın gibi çizdiğini gördüm. Erkeklerde uzun saç olmayacağını söyledim. O da 'Bazen babamda oluyor' şeklinde cevap verdi."