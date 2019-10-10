Kadın için felaket senaryosu hazır! FOX dizinin fişini erken çekecek
FOX'un en çok izlenen dizilerinden biri olan Kadın 3. sezona bomba gibi başladı. Reyting listelerinde salı gününün galibi dizi hakkında öyle bir iddia ortaya atıldı ki seyirciler kazan kaldırdı. Medya kulislerinde dolanan iddiaya göre Kadın bu sezon final yapıyor.
Kadın 3 sezondur FOX ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri oldu. 3. sezona hızlı bir giriş yapan dizi, salı günü reyting listesinin zirvesine adını yazdırdı. Farklı senaryosu ile seyircinin gönlünü fetheden dizi hakkında ortaya atılan iddialar ise çok vahim..
3. yeni sezona yaprak dökümü ile başlayan diziden ilk veda eden isim yıllardır Hatice karakterine büyük bir başarı ile hayat veren Bennu Yıldırımlar oldu. Hatice karakterinin kaza sonucu diziye vedası ekran başındakiler gözyaşına boğdu.
Kadın 67. yeni bölümde Sarp ölüyor: Dizinin 15 Ekim Salı akşamı yayınlanacak 67. yeni bölümde ise diziye bomba bir isim veda edecek.
Dizinin başrollerinden biri olan Sarp Çeşmeli karakterini canlandıran başarılı oyuncu Caner Cindoruk kaza sonrası hayatını kaybederek diziden ayrılan ikinci oyuncu olacak.