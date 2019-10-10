Kadın için felaket senaryosu hazır! FOX dizinin fişini erken çekecek

Kadın 3 sezondur FOX ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri oldu. 3. sezona hızlı bir giriş yapan dizi, salı günü reyting listesinin zirvesine adını yazdırdı. Farklı senaryosu ile seyircinin gönlünü fetheden dizi hakkında ortaya atılan iddialar ise çok vahim..