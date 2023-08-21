Kadın iç çamaşırı giydirip internete yüklediler nedeni belli oldu o kişi bakın kim çıktı?
Adana’da yaşayan bir kadın, 7 sene önce bir tanıdığı tarafından ‘Sana kredi kartı çıkarttıracağım’ denilerek dolandırıldı. Dolandırıcı olduğu öne sürülen adama ulaşılamazken, şahsın geçtiğimiz aylarda başka kişileri de dolandırdığı, onların da şahsı yakalayıp darp edip kadın iç çamaşırı giydirip fotoğraflarını internete yükledikleri ortaya çıktı.
Merkez Yüreğir ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi ev hanımı Zeynep Yıldırım (47), 7 sene önce oğlu cezaevine girince ona avukat tutmak için para arayışına girdi. Yıldırım, evde otururken eşi Mustafa’nın (50) uzaktan tanıdığı V.A. (34) eve geldi ve ‘Abla sen hiç merak etme. Benim tanıdıklarım var sana kredi kartı çıkartırım. Oğlunu da cezaevinden çıkartırız’ dedi. Bunun üzerine kadın, ‘Ben çalışmıyorum, bir gelirim yok? Banka nasıl kart versin’ deyince, ‘Abla hallederiz biz. Mersin’deki banka şubesine gideceğiz’ yanıtını aldı. Oğlunu cezaevinden kurtarmak için başka çare bulamayan Zeynep Yıldırım, V.A. ile birlikte Mersin’e gitti. Okuma ve yazması olmayan kadın, burada özel bir bankanın şubesinde V.A.’nın tanıdığı banka personelinin de yardımıyla iddiaya göre sadece imza attı ve kredi kartına başvuru yaptı.
Adana’ya geldikten sonra V.A., ‘Zeynep abla tanıdık bir bankacı daha var. Oraya da aynı anda başvuralım. Oradan da kart alalım’ dedi. V.A.’ya inanan kadın, o bankadan da kredi kartı başvurusu yaptı. Ancak kadın, kredi kartına başvuru için akşam saatlerinde banka temsilcisi ve V.A. ile bir pastanede görüşerek imzaları atıp, başvuruyu yaptığını öne sürdü.
Kartlar eline ulaşmadan borç aramaları geldi
Aradan yaklaşık 1 ay geçmesine rağmen Zeynep Yıldırım’ın eline kredi kartları ulaşmadı ancak her 2 bankadan da aranıp ‘Borcunuz var’ denildi. Bunun üzerine V.A.’ya ulaşan kadın, ‘Abla borçlarını ben öderim senin’ cevabını aldı. Aradan yine zaman geçmesine rağmen kadının borçları ödenmedi ve o zaman bir bankaya olan 12 bin 664 lira olan borç 30 bin 601 liraya, diğer bir bankaya olan 18 bin 189 lira olan borç ise 42 bin 351 liraya yükseldi.
Senet imzalattı yine de parasını alamadı
Banka borçları nedeniyle cezaevine girmekle karşı karşıya kalan kadın bir türlü polise de gidip durumunu anlatamadı. Geçtiğimiz yıl V.A.’ya ulaşan kadın, bir yakınıyla birlikte V.A.’nın cep telefonunu aldı ve ona 20 bin liralık senet imzalattı. V.A.’nın cep telefonunu kurcalayan kadın, burada bir şok daha yaşadı ve kendisi gibi onlarca mağdur olduğunu gördü. V.A., imzaladığı senedi de ödemeyince, kadın sonunda polise giderek şikayetçi oldu.