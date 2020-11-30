Kadın girişimci Kaz Dağları'na yerleşti işini kurdu yabancı ülkeler sipariş kuyruğunda

Genç çiftçi hibesiyle moral buldu

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın başlattığı ’Genç Çiftçi Projesi’ kapsamında aldığı 30 bin lira hibe desteğiyle arıcılık ekipmanlarını temin ederek, işe başladığını söyleyen Derya Demircan, "Bundan 8 yıl öncesinde İstanbul’da tekstil ile uğraşıyordum. Fakat arılara ve arıcılığa çok meraklıydım. Bunun üzerine arıcılık ve apiterapi eğitimi aldım. Sonrasında ailecek arıcılık işini yapmak istedik. Ama nerede yapmalıydık. Bunun için yerimizi bulmamız gerekiyordu. Türkiye’nin dört bir tarafını dolaştık Karadeniz, Ege, Akdeniz her bölgeden ballar topladık. Bu balları analizlere gönderdik. Analizler sonucunda baktık ki Türkiye’nin prolin değeri en yüksek balı Çanakkale’den ve Kaz Dağları’ndan çıktı. Prolin değeri 1593, yani Anzer balının dahi yükseğinde bir prolin aldık. Sonrasında Kaz Dağları'nın eteklerinde almış olduğumuz çiftliğimizde bu işi yapmaya başladık. Arılarımızı Kaz Dağları’nda konumlandırıyoruz. Bu süreçte devletin sunmuş olduğu Genç Çiftçi Projesi'ne katıldım ve hak kazandım. İlk kovanlar, arı ve ekipmanlarımız devlet tarafından karşılandı" dedi.