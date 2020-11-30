Kadın girişimci Kaz Dağları'na yerleşti işini kurdu yabancı ülkeler sipariş kuyruğunda
İSTANBUL'da tekstil işiyle uğraşırken, 'Genç Çiftçi Projesi'nden yararlanarak Kaz Dağları’nda arı yetiştirmeye başlayan Derya Demircan (39), şimdilerde Türkiye’nin antioksidan ve propolis değeri en yüksek ballarını üreterek, dünyaya satıyor
Arıcılık konusuna merak saran Derya Demircan, uzun bir süre arıcılık ve apiterapi konusunda eğitimler aldı, arıcılığı en iyi nerede yapabileceği konusunda bölge arayışına giren Demircan, Siirt’te Pervari, Bitlis’te Hizan, Artvin’de Macaheli, Karadeniz’de Anzer, Çanakkale’de Kaz Dağları’nı karış karış gezerek, gittiği bölgelerden numune topladı.
Bu balları analize gönderen Demircan, sonuçlarda Türkiye’nin prolin ve antioksidan değeri en yüksek balının Kaz Dağları’ndan çıktığını görerek, çiftliğini de Kaz Dağları eteklerinde bulunan Bayramiç ilçesine kurmaya karar verdi.
Antioksidan değeri en yüksek balını üretiyor
İstanbul’daki tekstil işini bırakıp, Genç Çiftçi Projesi kapsamında aldığı hibe ile Kaz Dağları eteklerine arı çiftliği kuran evli ve 2 çocuk annesi Derya Demircan, Türkiye’nin propolis ve antioksidan değeri en yüksek ballarını üretiyor. Demircan, şimdilerde İtalya’dan Almanya’ya, Katar’dan İsviçre’ye kadar birçok ülkeye bal satıyor.
Genç çiftçi hibesiyle moral buldu
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın başlattığı ’Genç Çiftçi Projesi’ kapsamında aldığı 30 bin lira hibe desteğiyle arıcılık ekipmanlarını temin ederek, işe başladığını söyleyen Derya Demircan, "Bundan 8 yıl öncesinde İstanbul’da tekstil ile uğraşıyordum. Fakat arılara ve arıcılığa çok meraklıydım. Bunun üzerine arıcılık ve apiterapi eğitimi aldım. Sonrasında ailecek arıcılık işini yapmak istedik. Ama nerede yapmalıydık. Bunun için yerimizi bulmamız gerekiyordu. Türkiye’nin dört bir tarafını dolaştık Karadeniz, Ege, Akdeniz her bölgeden ballar topladık. Bu balları analizlere gönderdik. Analizler sonucunda baktık ki Türkiye’nin prolin değeri en yüksek balı Çanakkale’den ve Kaz Dağları’ndan çıktı. Prolin değeri 1593, yani Anzer balının dahi yükseğinde bir prolin aldık. Sonrasında Kaz Dağları'nın eteklerinde almış olduğumuz çiftliğimizde bu işi yapmaya başladık. Arılarımızı Kaz Dağları’nda konumlandırıyoruz. Bu süreçte devletin sunmuş olduğu Genç Çiftçi Projesi'ne katıldım ve hak kazandım. İlk kovanlar, arı ve ekipmanlarımız devlet tarafından karşılandı" dedi.