Kadın dizisiyle Mucize Doktor birleşti Ali Vefa sürprizi herkesi şaşırttı
FOX TV'nin sevilen iki reyting rekortmeni dizisi Kadın ve Mucize Doktor birleşti, Ali Vefa sürprizi herkesi şaşkına uğrattı.
Salı akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Kadın, FOX TV'nin bir diğer sevilen dizisi Mucize Doktor ile birleşti. Kadın dizisinin 72. bölüm fragmanında büyük sürpriz ortaya çıktı.
18
Kadın'ın 72. bölüm 3. fragmanında reyting rekorları kıran Mucize Doktor'un en sevilen karakteri Ali Vefa yer aldı.
28
Kadın'da Bahar'ın oğlu Doruk hastalanıyor. Bahar, bir süre sonra fenalaşan oğlu Doruk'u apar topar hastaneye götürüyor.
38
Sedyede acil müdahalesi yapılan Doruk'a Bahar "Merak etme anneciğim iyi olacaksın" diyerek moral veriyor.
48