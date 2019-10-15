Kadın dizisinin Şirin'i Seray Kaya'nın eski mesleği bakın neymiş eski hali de olay
FOX Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Kadın'ın Şirin'i Seray Kaya'nın eski mesleğini duyan herkes çok şaşırdı.
FOX TV'nin reytingleri alt üst eden dizisi Kadın'da Şirin karakterine hayat veren Seray Kaya, değişimiyle herkesi büyülerken eski mesleği ile de şaşırttı. Şimdilerde başarılı oyunculuğuyla kendisine hayran bıraktıran Seray Kaya, Kadın dizisiyle hayatında resmen yeni bir sayfa açmış.
Seray Kaya, oyunculuğa adım atmadan önce bir güzellik merkezinde çıraklık dönemiyle beraber 7 sene boyunca makyözlük yapmış ve kendi imkanlarıyla para biriktirerek oyunculuk eğitimi almış.
Seray Kaya'nın marifetleri bunlarla da sınırlı değil yazmayı çok sevdiğini söyleyen Kaya, kalemine de oldukça güveniyor. Hatta kaleme aldığı hikayelerindeki karakterleri canlandırmak istemesiyle oyunculuğu çok sevdiğini fark etmiş.
Güzellik merkezinde makyözlük yaparak aldığı maaş ile Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde eğitim alan Seray Kaya, bir dönem ATV'de yayınlanan Huzur Sokağı isimli diziyle oyunculuğa adım atmış.