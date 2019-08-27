Kadın dizisinin Şirin'i Seray Kaya sevgilisiyle fena yakalandı! Ne yapacağını şaşırdı

FOX Tv'nin yayımlandığı ilk günden beri reyting rekorları kıran dizisi Kadın'da Şirin karakterine hayat veren Seray Kaya, dizinin sezon arasında olmasını fırsat bilerek önce yurt dışında ardından Türkiye'de denizin ve güneşin keyfini çıkarırken İstanbul'a dönüş yaptı ve döner dönmez yeni sevgilisi ile yakalanınca panik oldu.