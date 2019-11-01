Kadın dizisinin sevenleri şoka uğradı kadroya dahil olan isim bomba etkisi yaratacak
Fox TV'de yayınlanan Kadın dizisinde Sarp karakterine hayat veren Caner Cindoruk'un ayrılmasının ardından diziye yeni bir transferin gerçekleştirildiği öğrenildi.
Salı akşamlarının en çok izlenen yapımları arasında yer alan Kadın dizisinden beklenmeyen bir transfer haberi geldi. Özge Özpirinçci, Seray Kaya ve Bennu Yıldırımlar'ın başrolünde yer aldığı diziye, son olarak final yapan Çarpışma dizisinde rol alan ünlü bir oyuncunun dahil olduğu öğrenildi.
Daha önce birçok farklı projede yer alan Hakan Kurtaş'ın, Kadın dizisine dahil olduğu öğrenildi. Dizinin yayınlanan son fragmanında ortaya çıkan Kurtaş'ın, Bahar'a iş veren bir kişiyi canlandıracağı görüldü. Ancak karakterin, Bahar'a olan yakın ilgisi de dikkatlerden kaçmadı.
Hakan Kurtaş kimdir?
Hakan Kurtaş 1988 yılında İzmir'de doğmuştur. Türk dizi ve sinema oyuncusudur. Lise hayatını Bursa Anadolu Lisesinde tamamladıktan sonra, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Kurtaş'ın annesi iktisatçı, babası çocuk doktorudur.
Annesi, Hakan 3 yaşındayken İktisat bölümünden mezun olup ardından tekrar sınava girerek resim öğretmenliğini de bitirmiştir. Kendisinden küçük 2 erkek kardeşi vardır.