Kadın dizisinin sevenleri şoka uğradı kadroya dahil olan isim bomba etkisi yaratacak

Salı akşamlarının en çok izlenen yapımları arasında yer alan Kadın dizisinden beklenmeyen bir transfer haberi geldi. Özge Özpirinçci, Seray Kaya ve Bennu Yıldırımlar'ın başrolünde yer aldığı diziye, son olarak final yapan Çarpışma dizisinde rol alan ünlü bir oyuncunun dahil olduğu öğrenildi.