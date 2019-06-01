Kadın dizisinin başarısı ülke sınırlarını aştı! Kadın'ın İspanya çıkarması

Kadın dizisi FOX TV ekranlarında yayınlandığı ilk bölümden bu yana milyonlarca izleyici tarafından takip ediliyor. Güney Kore'de yayınlanan Woman dizisinden uyarlandı. Türkiye'ye adapte edilmesiyle birlikte başarılı uyarlamalar arasına girdi. Öyle ki şanı Türkiye topraklarını aştı ve bir başka Akdeniz ülkesi olan İspanya'nın en büyük medya gruplarından birinin ilgisini çekti.