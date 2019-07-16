Kadın dizisinin Bahar'ı Özge Özpirinçi Hoşçakal dedi veda etti!

Doğal güzelliğinin, semaptik tavırlarının yanı sıra başarılı oyunculuğu ile de sevilen Özge Özpirinçci özellikle son dönemlerin parlayan yıldızı oldu. Kadın dizisi ile hayran kitlesini genişleten güzel oyuncu şu günlerde hem tatil yapıyor hem de yeni filmi Biz Böyleyiz'i çekiyor.