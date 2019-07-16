Kadın dizisinin Bahar'ı Özge Özpirinçi Hoşçakal dedi veda etti!
Fox ekranlarının en çok seyredilen ve büyük ilgiyle takip edilen dizisi Kadın'ın Bahar'ı Özge Özpirinçci'nin instagram paylaşımı olay oldu. Veda mesajı yayınlanan Özpirinçci, Kadın dizisi hayranlarını kızdırdı.
Fox ekranlarının en uzun soluklu dizilerinden biri olan Kadın, farklı senaryosu ve başarılı oyunculukları ile yayınlandığı her hafta seyirciden tam not alıyor. 3. yeni sezon için gün sayan dizinin Bahar'ı Özge Pirinçci'nin instagram'daki veda paylaşımı olay oldu, dizinin sıkı takipçilerini kızdırdı.
Doğal güzelliğinin, semaptik tavırlarının yanı sıra başarılı oyunculuğu ile de sevilen Özge Özpirinçci özellikle son dönemlerin parlayan yıldızı oldu. Kadın dizisi ile hayran kitlesini genişleten güzel oyuncu şu günlerde hem tatil yapıyor hem de yeni filmi Biz Böyleyiz'i çekiyor.
Caner Özyurtlu’nun yönetmenliğini yaptığı Biz Böyleyiz filminde oynayan Özpirinçci’ye Berrak Tüzünataç, Boran Kuzum, Engin Öztürk, Şebnem Bozoklu, Hümeyra, Meriş Aral gibi isimler de eşlik ediyor.
Biz Böyleyiz filmde herkesin büyük merakla beklediği filmde Efsun isimli bir karakteri oynayan Özge Özpirinçci, çekimler bittikten sonra instagram sayfasından karakterine Hoşçakal Efsun... Paydos diyerek veda etti.