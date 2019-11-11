Kadın dizisinin Bahar'ı Özge Özpirinçci pişmanlığını anlatıp dert yandı
Kadın dizisinde Bahar Çeşmeli karakterine hayat veren başarılı oyuncu Özge Özpirinçci, Twitter paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.
FOX Tv'nin reyting rekortmeni Kadın dizisindeki oyunculuğuyla herkesi kendisine hayran bıraktıran Özge Özpirinçci, son olarak bir sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Her hafta Salı akşamları performansıyla göz dolduran oyuncu Özpirinçci, pişmanlığını sosyal medyadan anlattı.
Twitter hesabından takipçilerine dert yanan Özge Özpirinçci, şu sözlerle pişmanlığını ifade etti:
"Telefonumu yatarken uzakta sarja takmaya başladım. Yaklaşık 2 hafta oldu. Dün aksam komodinin üstünde şarjda kaldı telefon, uzağa koyamadım ve asla uykumu alamadan uyandım! Yıllarca nasıl yapabilmişim bunu kendime?! Başucunda telefon şarjda uyumak ne demek?!"
Peki, Özge Özpirinçci kimdir?
Özge Özpirinçci, 1 Nisan 1986 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu İstanbul'da okuyan güzel oyuncu, lise eğiminin bir bölümünü ise Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirmiştir. Lisans eğitimini Türkiye'de alan Özpirinçci, Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri bölümünden 2008 yılında mezun oldu. Annesi İngilizce öğretmenidir. İlk olarak Cesaretin Var mı Aşka ve Kavak Yelleri dizilerinde oynadı.
Birçok, reklam filminde oynayan güzel oyuncu, Kavak Yelleri dizisinde uçuk kaçık ama bir o kadar da duyarlı kanser hastası bir kız olan Ada'yı canlandırmıştır. Show Tv'de yayınlanan duygusal, dram gençlik dizisi Melekler Korusun'da İpek Taşkır adlı üniversite öğrencisi bir karakteri başarıyla oynadı. Dizi 73. Bölümü ile son kez ekranlarda görüldü.