Kadın dizisinin Bahar'ı Özge Özpirinçci duyurdu işte Kadın dizisinin yayın tarihi

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan tüyler ürpertici fragmanı ile herkesi etkileyen Salı akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Kadın'ın ne zaman başlayacağı belli oldu. Dizide Bahar karakterine hayat veren Özge Özpirinçci, sosyal medya hesabı Instagram'dan yayınladığı bir paylaşım ile müjdeli haberi verdi.