Kadın dizisinin Arif'i Feyyaz Duman Zozan Şimşek ile evlendi! Özge Özpirinçci gelmedi
FOX ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kadın'ın Arif'i Feyyez Duman, sevgilisi Zozan Şimşek ile evlendi.
Başladığı ilk günden beri reytinglerin birinci sırasında yer alan Kadın dizisinde Arif karakterine hayat veren Feyyaz Duman, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Zozan Şimşek ile dün akşam dünyaevine girdi.
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Çiftin düğün töreninde dizi oyuncularından Bennu Yıldırımlar, Şerif Erol, Caner Cindoruk, Gökçe Eyüboğlu ve Sahra Şaş çifti yalnız bırakmadı.
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Kadın dizisinin başrol oyuncusu Özge Özpirinçci'nin rol arkadaşının düğününe neden katılmadığı ise merak konusu oldu.
İşte Feyyaz Duman'ın en mutlu gününden o anlar
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Peki, Feyyaz Duman kimdir?
Feyyaz Duman, 1982 yılında Mardin'de doğmuştur. Eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı Halk Dansları Bölümü'nde tamamladıktan sonra New York'ta oyunculuk eğitimi almıştır.
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