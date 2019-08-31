Kadın dizisine sürpriz transfer usta isim kadroya dahil oldu Özge Özpirinçci duyurdu

Kadın'ın başarılı başrol oyuncusu Özge Özpirinçci, usta oyuncu Hümeyra'nın da kadroya katılmasını sosyal medya hesabı Instagram'dan "Bu haberin benim için anlamını ne ben anlatabilirim ne kimse anlayabilir... Hoşgeldin Hümeyra'' notuyla paylaştı.