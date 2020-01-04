Kadın dizisinden kimin ayrıldığı belli oldu bakın kim diziye veda ediyor

Geçtiğimiz hafta yayımlanan dizide Bahar ve Arif, silahı denize attığını sanarken aslında silahı Şirin'in çalmış olması ortalığı karıştırdı. 77. yeni bölümde Bahar'ın ölen eşi Sarp'a ait silah patladı ve o sahnede dizi bitti.