Kadın dizisinde kriz çıkaran sütyen sahnesi dile düştü!
FOX'un uzun soluklu dizilerinden birisi olan Kadın 69. son bölümü ile ekrana geldi. Sarp'ın ölümünden sonra dizinin nasıl ilerleyeceğini merak eden seyirci Sarp'ın evinden çıkan pembe sütyeni görünce şok oldu.
Farklı, samimi ve sıcak senaryosu ile daha ilk bölümden seyircinin gönlünü kazanan Kadın dizisi salı akşamı son bölümü ile ekrana geldi. Reyting listelerinde de kanalın yüzünü güldüren dizinin 69. bölümündeki pembe sütyen sahnesi ise sosyal medyanın diline düştü.
Yeni sezonda dizinin başrollerinden olan Sarp karakterine hayat veren Caner Cindoruk ve Hatice karakterine hayat veren Bennu Yıldırımlar diziye veda eden 2 isim oldu.
Herkes şimdi dizi nasıl ilerleyecek diye beklerken yeni sezonda diziye dev bir isim usta oyuncu Hümeyra dahil oldu ve dizi bambaşka bir yere doğru gitmeye başladı.
Son bölümde Bahar ve çocukları Sarp'ın yokluğuna alışmaya başlarken Şirin'in Sarp'ın yatak odasında bulduğu sütyen kriz çıkardı. Evi yanan ve tüm eşyaları kül olan Enver üzerine kıyafet bulmak için Şirin ile birlikte Sarp'ın evine gitti.