Kadın dizisi oyuncusu Özge Özpirinçci'den mide bulandıran itiraf!

"Ortaokulda harçlıkla yaşama dönemine geçtim. 13 yaşında kız çocuğuna parayı verip, ' 1 ay bununla yaşa' diyorlar. İlk gün bakıyorsun para çok, ilk haftanın sonunda bitiyor. O dönem annemle babamın cüzdanından çok para çaldım. Hemen sonrasında da itiraf geliyor zaten 'Ben senin cüzdanından 50 lira aldım' diye...Şimdi çok tutumlu biriyim. Hatta o kadar tutumluyum ki, arkadaşlarımın arasında 'cimri' diye bilinirim. Kıyafete çok para vermem mesela, üzülüyorum...