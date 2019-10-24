Kadın dizisi olmaz denileni yaptı eski oyuncu geri geliyor!
Kadın FOX ekranlarının en çok izlenen dizilerinden birisi. Salı akşamları yayınlanan dizinin yeni bölümlerinde şok bir gelişme yaşanacak. Diziye veda eden bir oyuncu dizinin yeni bölümlerinde tekrar kamera karşısına geçecek.
Samimi, sıcacık, içten ve gerçekçi senaryosu ile her hafta izlecinin kalbine dokunan dizi Kadın, ekranların en çok izlenen dizilerinin başında. Fox TV'nin en çok ses getiren yapımlarından biri olan Kadın'da ilerleyen bölümlerde sürpriz bir gelişme yaşanacak.
Kadın dizisinin 1. sezonunda yer alan ve 2017 yılında diziye veda eden Berşan karakteri diziye tekrar dönecek. Kasım ayında senaryo gereği diziden ayrılan Sahra Şaş, yeniden kadroya dahil oldu.
Dizinin ilk sezonunu izlemeyen ve Berşan karakteri hakkında bilgisi olmayanlar için kısa bir özet geçelim... Bahar'ın düşmanı ve o zamanlar Cayda'nın kankası olan Berşan Arif'in eski aşkı.
Yıllar önce Arif ile büyük bir aşk yaşayan Berşan, onu terketmişti. Pişman olup mahalleye geri dönen Berşan, Arif ile Bahar'ın yakınlaştığını görünce çılgına dönmüştü.