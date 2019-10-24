Kadın dizisi olmaz denileni yaptı eski oyuncu geri geliyor!

Samimi, sıcacık, içten ve gerçekçi senaryosu ile her hafta izlecinin kalbine dokunan dizi Kadın, ekranların en çok izlenen dizilerinin başında. Fox TV'nin en çok ses getiren yapımlarından biri olan Kadın'da ilerleyen bölümlerde sürpriz bir gelişme yaşanacak.