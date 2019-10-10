Kadın dizisi için felaket senaryosu hazır! FOX fişini erken çekecek

3 sezondur FOX ekranlarının en çok izlenen yapımlarından olan Kadın dizisi yeni sezona hızlı bir giriş yaptı. Dizi, salı günü reyting listesinin zirvesine adını yazdırdı. Farklı senaryosu ile seyircinin gönlünü fetheden dizi hakkında ortaya atılan iddialar ise çok vahim..