Kadın dizisi için felaket senaryosu hazır! FOX fişini erken çekecek
En çok izlenen FOX dizilerinden biri olan Kadın, 3. sezona bomba gibi başladı. Reyting listelerinde salı gününün galibi dizi hakkında öyle bir iddia ortaya atıldı ki seyirciler kazan kaldırdı. Medya kulislerinde dolanan iddiaya göre Kadın bu sezon final yapıyor.
3 sezondur FOX ekranlarının en çok izlenen yapımlarından olan Kadın dizisi yeni sezona hızlı bir giriş yaptı. Dizi, salı günü reyting listesinin zirvesine adını yazdırdı. Farklı senaryosu ile seyircinin gönlünü fetheden dizi hakkında ortaya atılan iddialar ise çok vahim..
3. yeni sezona yaprak dökümü ile başlayan diziden ilk veda eden isim yıllardır Hatice karakterine büyük bir başarı ile hayat veren Bennu Yıldırımlar oldu. Hatice karakterinin kaza sonucu diziye vedası ekran başındakileri gözyaşına boğdu.
Kadın 67. yeni bölümde Sarp ölüyor: Dizinin 15 Ekim Salı akşamı yayınlanacak 67. yeni bölümde ise diziye bomba bir isim daha veda edecek.
Dizinin başrollerinden biri olan Sarp Çeşmeli karakterini canlandıran başarılı oyuncu Caner Cindoruk kaza sonrası hayatını kaybederek diziden ayrılan ikinci oyuncu olacak.