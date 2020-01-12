Kadın dizisi final yapıyor FOX TV kötü haberi duyurdu!
FOX TV sevilen dizi Kadın için erken final kararı aldı ve sevenlerine kötü haberi sosyal medyadan açıkladı.
Fox TV'nin sevilen dizisi Kadın ekranlara veda ediyor. 3 sezondur yayınlanan Özge Özpirinçci'nin başarılı oyunculuğuyla göz doldurduğu Kadın dizisi için final kararı alındı. Fox TV'de Kadın'ın hayranlarını şaşırtan final kararını sosyal medya hesaplarından duyurdu. Peki Kadın final bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte Kadın dizisi final tarihi.
Özge Özpirinçci, Hümeyra, Bennu Yıldırımlar, Hümeyra, Seray Kaya, Gökçe Eyüboğlu, Şerif Sezer, Hakan Kurtaş ve Feyyaz Duman'ın başrollerde oynadığı Kadın dizisinin final tarihi belli oldu.
Yıl sonunda ekranlara veda etmesi beklenen Kadın için erken final kararı alındı.
Kadın ne zaman bitiyor?
Fox TV, Kadın dizisinin yeni bölüm tanıtımlarında 'Büyük finale son 4 bölüm' ifadelerini kullandı. Yılbaşı sonrası ekranlara ara veren Kadın'ın 78. yeni bölümü 14 Ocak 2020 Salı akşamı Fox TV'de yayınlanacak.