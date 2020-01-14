Kadın dizisi final kararı aldı dizinin Arif'i Feyyaz Duman'ın yeni dizisi belli oldu

FOX TV ekranlarının herkes tarafından beğeni ve ilgiyle izlenen dizisi Kadın için kötü haber geldi. Senaryosunda tıkanmalar yaşamaya başlayan dizinin final tarihini FOX TV duyurdu. Kadın dizisi, 4 Şubat Salı akşamı ise 81. yeni bölümüyle final yaparak ekranlara veda edecek.