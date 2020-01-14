Kadın dizisi final kararı aldı dizinin Arif'i Feyyaz Duman'ın yeni dizisi belli oldu
FOX TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kadın'ın Arif'i Feyyaz Duman'ın yeni dizisi belli oldu. 'Baraj' dizisinde rol alacak.
FOX TV ekranlarının herkes tarafından beğeni ve ilgiyle izlenen dizisi Kadın için kötü haber geldi. Senaryosunda tıkanmalar yaşamaya başlayan dizinin final tarihini FOX TV duyurdu. Kadın dizisi, 4 Şubat Salı akşamı ise 81. yeni bölümüyle final yaparak ekranlara veda edecek.
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3 sezondur ekranlarda başarılı oyunculuklarıyla takdir toplayan oyuncu kadrosundan Feyyaz Duman ise ekranlara ara vermeden yeni bir diziye transfer oldu.
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Tarık Akan ile Türkan Şoray'ın başrollerinde olduğu Baraj filminin dizi versiyonuna Feyyaz Duman da dahil oldu.
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4 bölüm sonra final yapması beklenen Kadın dizisinin ardından Feyyaz Duman, "Baraj"da Nazım rolünü üstlenecek.
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