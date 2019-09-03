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Kadın cinayetleriyle ilgili Yasemin Güneri'den farklı yaklaşım: Para cezası kesilsin

Habertürk yazarı Yasemin Güneri, Türkiye'yi sarsan Emine Bulut cinayeti sonrası yaşanan tartışmalara değindi. Olaya farklı bir acıdan yaklaşan Güneri, "Hakaret, şiddet ve cinayetin de “Yüz kızartıcı” suç kapsamına alınması gerekmiyor mu?" diye sordu.

Yasemin Güneri, "Kadına şiddete para cezası getirilsin" başlığıyla yayınlanan yazısında "Yasalarda yapılacak değişikliklerle ceza miktarını artırmak yerine şiddeti 'Yüz kızartıcı suç' kapsamına alıp, şiddet uygulayana maaşının iki katı para cezasının verilmesi çok daha etkili bir yaptırım olmaz mı?" ifadelerini kullandı.

"Sadece fiziksel şiddet değil, psikolojik şiddet ve ekonomik şiddet konularında da cezai yaptırım olmalı." diyen Güneri, yazısında şunlara değindi:

Yüksek miktarda para cezası verilmeli

Eşini veya kız arkadaşına sözlü tacizde bulunan, hakaret eden, küçük düşüren kişiler bile maddi para cezasına mahkum edilmeli.

Kadına değil fiziki şiddet uygulayan, sözlü şiddet dahi uygulayan yüksek miktarda para cezasına mahkum edilmeli.

Trafik cezası gibi, idari para cezaları da emniyet yetkilileri tarafından kesilmeli. Eğer yapılan işleme itiraz edilecekse de, öncelikle para cezası ödenmeli, daha sonra yargı yoluna gidilmeli.

Kadına veya çocuğa el kaldıran birine polis anında en az 5 bin lira para cezası kesse ve sonrasında hukuki işlemleri başlatsa, şiddete maruz kalan kişinin psikolojik destek masrafları ve hastane masrafları da şiddeti uygulayana ödetilirse el kaldıranlar kolay kolay şiddet uygulayamayacak.

"Yüz kızartıcı suç" kapsamına alınsın

Ceza Kanunu’na göre işin içinde sadece “para” olan konular yüz kızartıcı kabul ediliyor. İnsana karşı işlenen diğer suçlardan neden kimsenin yüzü kızarmıyor? Kadına el kaldıran biri gurur duyulan ve kabul edilebilir bir suç mu işlemiş oluyor? Hakaret, şiddet ve cinayetin de “Yüz kızartıcı” suç kapsamına alınması gerekmiyor mu?

Yasalarda yapılacak değişikliklerle ceza miktarını artırmak yerine şiddeti “Yüz kızartıcı suç” kapsamına alıp, şiddet uygulayana maaşının iki katı para cezasının verilmesi çok daha etkili bir yaptırım olmaz mı?

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