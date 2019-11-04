Kadın broker Safiye Gökçen Yüce 375 milyon TL ile ortadan kayboldu! Bakın nasıl yapmış
Türkiye genelinde yüzlerce kişiyi dolandırarak 375 milyon TL ile sırra kadem basan kadın broker Safiye Gökçen Yüce’nin insanları tuzağa düşürmek için kılıktan kılığa girdiği öğrenildi.
Sanal para birimi bitcoin borsasında vatandaşları dolandıran kadın broker Safiye Gökçen Yüce'nin, sadece Aydın'da değil, Türkiye genelinde yüzlerce kişiyi dolandırdığı ortaya çıktı. Kadın borsacı kılıktan kılığa girerek yaklaşık 375 milyon TL ile sırra kadem bastı.
28 kişi 40 milyon lira
Çok sayıda mağduru olduğu ortaya çıkan broker, yurt dışına çıkış yasağıyla Türkiye genelinde aranıyor. 'Bitcoin'le vurdu' başlığıyla duyurulan haberin ardından vurgunun akıllara durgunluk verici bir boyutu olduğu ortaya çıktı.
Safiye Gökçen Yüce'nin, sadece Aydın'da bitcoin borsasında 28 kişiyi 40 milyon liraya dolandırdığı belirlendi.
İstanbul, İzmir, Aydın, Konya, Kayseri, Adana ve Karaman başta olmak üzere birçok ilde mağdur sayısının yüzleri geçtiği ve vurgunun 375 milyon lirayı bulduğu ifade ediliyor.