Kadim acılardan doğan zaferlerimiz bize feyz, namerde derstir... "15 Temmuz Destanı"

Memleket müdafaamızda değişmez bir ilke vardır; kan deresi gibi çağlayan bu topraklar, can kardeşini her daim helalinden beslemiş; kan davalısına ve sütü bozuklara ise asla geçit vermemiştir.

Hangi din hangi dilden olunursa olunsun; Bosna'da, Azerbaycan, Makedonya, Sudan, İran'da, Filistin'de, Ukrayna'da Türkiye'nin selameti için duaların edildiği gündür 15 Temmuz.

Dostun düşmanın ayrıştığı, tarafların belli olduğu, hak görünümlü batılın maskesinin düştüğü gündür 15 Temmuz.

"Onlar hayır işlere koşar, birbirleriyle yarış ederler!" ayetinin sırrından nasip alan bahtiyarlar var... Dünyanın gidişatından kendini mesul hissedenler var... Gönül haritasını her daim kontrol ederek, gönlünde anlam bulmuş dava ahdinin izini süren ve aynı zamanda ilk safta durabilme cesaretine erişenler var...

"Bir topluluk devamlı surette geri dura dura Allah onları geride bırakır." Ayetinden hisse alarak kalbindeki uzun emelleri kafasındaki ecelin kılıcıyla kesip atabilen yiğitler var...

15 Temmuz gecesi "Gün bugündür!" diyerek son nefes endişesi taşımadan, bilinçli ve hakkınca hayrın izini sürenler, nerede bir gerek varsa orayı doldurabilmek rikkati gösterenler de işte o yiğitlerdendi.

Varlığımız bir nimettir dostlar, işte o varlık nimetini ilk safta tutabilmek, ömür sermayesinde en karlı yatırımdır. Üstâd Necip Fazıl Kısakürek'in şu veciz satırlarında dile getirdiği gibi:

"Kim var diye seslenince sağına soluna bakınmadan, fert fert "Ben varım!" cevabını verici, her ferdi "Benim olmadığım yerde kimse yoktur" duygusuna sahip dava ahlakını pırıldatıcı bir gençlik..."

İşte o gençlik 15 Temmuz gecesi meydanlardaydı.

O hain darbe girişiminde FETÖ terör örgütünün şerrini müsvedde bir kâğıt parçası, bir çöp gibi ezip buruşturanlardan kimi şehit oldu, kimi gazi... Kim dul kaldı, kimi evlatsız... Kimi öksüz kaldı, kimi yetim...

Onlar ki ..."Rablerine dönecekleri için yapmakta oldukları işleri kalpleri çarparak yaparlar." ayetinin gayreti içinde ve seferinde olanlardı.

Attığımız her adım kabre doğru... İnsan hayatı boyunca daima kabre doğru bir yolculuk halinde... Bu nihayeti belli olmayan yolculukta şerre engel olacak kabiliyette olmak da her yiğidin harcı değil...

Şehadet seçilmişlerin nasibi...

Dünyanın hangi penceresinden bakarsınız bakın, hangi kapısından içeri girersiniz girin, kendinize bir ayıklık ve uyanıklık hali göremezsiniz. Dünyanın rüzgârı kalbe dokunur, kalbi hasta eder, aklı şuursuzlaştırır. Hak ile batılı, Hakkın içine sızmış batılı fark etmeniz de zorlaşır, kimi zaman imkansızlaşır!

İşte insan Allah'a yakınlaştıkça, Allah'a yakınlığın kokusunu aldıkça ayılmaya başlar. Sarhoş eden dünyaya bel bağlamışlar gitgide her şeylerini dünyaya satarlar. Ve netice ne bir değer yargısı ne de bir inanç emaresi kalmaz.

Sonları hainlik olur!

Bir yanda sarhoş eden gafillik, öbür yanda ise baki bir uyanıklık... İşte ilk safta bulunabilmenin cesurluğu buradan geliyor, dünyayı ardında bırakabilmek o ilk saftaki cesurların işi...

Hz. Peygamber ﷺ bir sohbetinde: "... Kişi uzaklaşmaya devam ede ede girse bile cennette dahi geride kalır." buyurmuşlardır.

Aile efradıyla helalleşerek, onları Allah'a emanet ederek abdestini alıp, kendi selasını dinleye dinleye, vatan müdafaası için ilk safta koşturanların feyz kaynakları kalplerindeki imanlarıydı.

Onlar ki manevi iklimin bereketli topraklarından istifade edebilmişler, kuraklaşmamışlardı. Hiçbir özrü olmayanların geride durmamaları gerektiği, geride duran geride kalır mucibince vatan müdafaası için; candan, yardan, evlad-ü iyalden, anadan, babadan geçmişlerdi.

Gözü karaydılar. Sözün eriydiler. Ne afiyette ne sıhhatte değil cihattaydılar.

Vicdan yoksunlarının üzerine bastıkları bedenleri can veriyordu bir bir ama geçit vermiyordu Vatana...

Kan gölüne dönen caddelerde boğuluyordu kandırılmış uşaklar...

Şehit çiçeklerinin al goncaları açıldıkça ayıkıyordu gafiller...

“Aldanmışlık” vardı bir de “adanmışlık”...

Aldanmışların gözlerindeki perdeler açılırken, gün doğumunda analar yeni yeni yiğitler doğuruyordu.

Ve “adanmışlar”...

Çırılçıplaktılar, yüzlerinde bin bir endişe... Hainliğin kaç darbeyle bedeli ödetilse az...

Mosmor olmuş gözleri, çaresiz bakışları tükürülmüş bir balgam gibi mide bulandırıcıydılar.

15 Temmuz mücadelemizin zirvesi, şanlı milletin zaferidir! Bu millet demokrasiyi 15 Temmuz'da bütün dünyaya göstermiştir.

15 Temmuz gecesi Türkiye'de halkın direnişi, birlik ve beraberliği tüm dünyada yankılandı. Şehadetin yoğurduğu bir millettik nihayetinde... Anadolu'dan doğuya, oradan orta Asya'ya en nihayetinde batıya ulaştı...

Türk halkının cengaverliği mazlumlara cesaret verirken kin ve nefret tohumu ekenlere de kepenk kapattırdı, büyük bir ders oldu. Hazmetmeleri kolay olmadı tabi!

O hadsizler, yani Türkiye üzerinde kirli çıkarları olanlar manşetlerine taşıdıkları iç sesleriyle darbenin kaynağını desteklemişlerdi.

NY Times: "Erdoğan Seçmeni Koyun Gibidir, Ne Söylerse Yaparlar

FOX News: "Erdoğan İslamcılara Daha Çok Yaklaşıyor"

Fox News: "Türkiye'nin Son Umudu (Asker) Ölüyor”

NY POST: "Türkiye'deki Darbe Neden Bir Umut Olurdu"

Foreign Policy:"Erdoğan Öldürülmediğinden Darbe Başarısız Oldu"

Fox News: "Darbe Başarılı Olursa Biz Kazanacağız, İslamcılar Kaybedecek”

INDEPENDENT: "Erdoğan Darbeyi Atlattı Ama Geleceği Kesin Değil"

France 24: "Gülen Darbe Kurgu/Senaryo Diyor"

The Guardian: "Darbe Erdoğan Rejimi Tarafından Kurgulanmış Olabilir"

O gece milli iradeyi hiçe sayanların hesaba katmadığı çok önemli bir olgu vardı; "Egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğunu!" Unuttular.

Unutmadık!

Unutmayacak!

Unutturmayacağız!

Şehadete aşkla koşan 251 şehidimize, ölüme korkusuzca meydan okuyan 2 bin 734 gazimize, sokakları şehadetiyle inleten, kendi selasını dinleyip, al bayrağı kefeni gibi kuşanan civanlara, mertlere, yiğitlere selam olsun...

Hainlerin halka çevirdiği namluların üzerine korkusuzca yürüyen Şehitlerimizi, rahmetle; tüm gazilerimizi de saygıyla anıyoruz.