BIST 1.110
DOLAR 7,34
EURO 8,64
ALTIN 457,82
HABER /  GÜNCEL

Kadıköy'deki olaylı gözaltı! Rana B'nin hesabı ele geçirildi ve bilgileri paylaşıldı

KADIKÖY'de olaylı gözaltı işlemiyle Türkiye'nin gündemine oturan Rana B'nin bilgileri paylaşıldı. Sosyal medyada "Yurtiçi Kargo Cevap Ver" etiketi açıldı.

Abone ol

İstanbul Kadıköy'de maske takmadığı gerekçesiyle polislerin Rana B.'yi gözaltına almak istemesinin ardından yaşanan gelişmeler gündemdeki yerini korurken, Yurtiçi Kargo firmasında çalıştığı iddia edilen bir kişinin müşteri veri sistemine girerek kadının adresini bulduğu ve sonrasında adresini paylaştığı ortaya çıktı.

Yurtiçi Kargo'dan yapılan açıklamada ise "Çalışanlarımız, sistem üzerinden müşterilerimizin kişisel bilgilerine kesinlikle erişememektedir. Sadece dağıtım sırasında adres bilgileri ilgili personele gösterilmektedir" denildi. 

Olay, sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarla ortaya çıktı.

"Artık gider evinden mi alırsınız bilemem"

T24'te yer alan habere göre önce Rana B.'nin Cyparisuzs isimli instagram profili ele geçirildi. Sonrasında hesaptan yapılan paylaşımda "Hesap bendedir dostlar. Sadece bir kaç saat içinde bu soysuz kızın numara ve adresini paylaşacağım. Artık gider evinden mi alırsınız bilemem, beni mahkemeye verdiğinde hep beraber adliyeye gidiyoruz" denildi. 

Süre verip tehdit etti

Yurtiçi kargo çalışanı olduğu iddia edilen kişi sisteme ulaşamadığını ve birazdan aktif olacağını söyledikten sonra Kadıköy'de polislerle tartışan Rana B.'ye 1 saat süre verdi. Bu sürenin içinde özür videosu çekip yayınlamazsa, evinin adresini ve telefon numarasını açıklayacağını ilan etti.

Sonrasında kadının adres ve telefon bilgilerini paylaştı.

"Hep beraber gidelim mi?"

Şahıs, adres bilgilerini paylaştıktan sonra kendi bulunduğu konumdan kadının evinin uzaklığını tespit edip "metrobüsle 1,5 saat" dedikten sonra "hep beraber gidelim mi" diye sordu.

"Yurtiçi Kargo Cevap Ver" etiketi 

Sosyal medyada konuyla ilgili olarak #YurticiKargoCevapVer hastagiyle binlerce mesaj paylaşıldı.

Müşteri bilgilerine nasıl  ulaşabildiğini sorgulayan vatandaşlar, Yurtiçi Kargo'dan yapmasını istedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yurtiçi Kargo şöyle dedi:  Çalışanlarımız, sistem üzerinden müşterilerimizin kişisel bilgilerine kesinlikle erişememektedir. Sadece dağıtım sırasında adres bilgileri ilgili personele gösterilmektedir. 

Konunun şirketimizle ilgili olup olmadığı hakkında net bir bilgi olmasa da olay araştırılmaktadır. Bir ihlal yaşandı ise tüm kanuni haklarımızı kullanacağımızı kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Ne olmuştu?

Kadıköy'de maske takmadığı gerekçeyle polisle  tartışan sonrasında ise gözaltına alınmak istenen Rana B.'nin görüntüleri sosyal medyada büyük yankı bulmuştu. Bir kesim polislerin gözaltına almak için şiddete başvurmasına tepki gösterirken, bir başka kesim ise polislere mukavemet gösterdiğini ileri sürmüştü. Bu tartışmalar eşliğinde polislerin açığa alınmasına karar verilmişti. Hemen ertesinde ise polisler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından görevlerine iade edilmişti.

 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Meteoroloji'den il il kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı geldi! Sel ve su baskını uyarısı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Abdüllatif Şener'in merak ettiği şeye bak! Fatih Portakal ve Nevşin Mengü neden karalar bağladı
Bakan Albayrak doğalgaz müjdesini aldığı an bakın ne hissetmiş! Fatih Çekirge aktardı
Doğu Karadeniz'de yağışlar ne kadar sürecek? Bakan Pakdemirli vatandaşları uyardı
2 No'lu baronun kurucusu Bahçeli'yi ziyaret etti! 'Emir ve talimatlarını aldık'
İçişleri Bakanı Soylu'dan Giresun açıklaması! Deprem de gördüm fakat bu başka bir şey
İçişleri Bakanlığı'ndan '30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması yasaklandı' haberine yalanlama
ÖNCEKİ HABERLER
Sağlık Bakanlığı'ndan yeni karar! Risk grubundaki çalışanlar izinli sayılabilecek
Dünyanın en yaşlı erkeği Güney Afrikalı Fredie Blom 116 yaşında hayatını kaybetti
Rıza Çalımbay: 21 takım çok zor olacak, nasıl yapacaklar anlayamıyorum
Guus Hiddink Curaçao Milli Takımı'nın başına geçti
Bahçeli Ahlat'ta külliyenin açılışına katılacak
Tuna 1 kuyusu haritada nerede Tuna 1 ve Kıyıköy hangi bölgede?
Yorumlar