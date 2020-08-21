Kadıköy'deki maske gözaltısı yapan o polisler konuştu: Orta parmağını gösterdi

İSTANBUL Kadıköy'de maske takmadığı için uyardıktan sonra gözaltına alma şekliyle olay yaratan polisler konuştu. Açığa alınmayla sonuçlanan olayda polis memurları, Rana Batı isimli genç kızdan şikayetçi olurken B.S ifadesinde "Orta parmağını gösterdi. Etkisiz hale getirmek için öğretilen tekniği seçtim" dedi.

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Sosyal medyada paylaşılan ve iki polis memurunun açığa alınmasıyla sonuçlanan olayda memurlar da maske takmaları için uyardıkları ancak kendilerine direnen kadından şikayetçi oldu.

Polis memuru B.S ifadesinde ise "5-6 metre gittikten sonra, net olarak duyacağımız şekilde küfür etti. Şüphelileri ayak koymak suretiyle ani hareketle yere yatırarak etkisiz hale getirebilecek polis taktiğini seçtim" diye konuştu.

"Orta parmağını gösterdi"

Hürriyet'in haberine göre Rana Batı'dan şikayetçi olan polis memuru B.S ifadesinde şunları söyledi:

Maskesini takmamakta direnince kimliğini istedim. Sonra söylenerek yanımızdan ayrıldılar. Rana Batı, 5-6 metre gittikten sonra, net olarak duyacağımız şekilde küfür etti. 'Hanımefendi niye küfür ediyorsunuz?' dediğimde, cevap olarak orta parmağını gösterdi. Yapmış olduğu hareketle suç işlemiş olduğunu söyledim. Rana Batı, 'Beni alamazsınız, ben suç işlemedim ki' diye çığlık atıp kaçmaya başladı. Kaçmasını engellemek için bileğini tuttum. Defalarca tekme attı.

"Polis taktiğini seçtim"

Sözlü saldırının fiziksel saldırıya dönüşmesi üzerine, meslek içi eğitimlerde çağdaş savunma tekniklerinde yer alan, şüphelileri ayak koymak suretiyle ani hareketle yere yatırarak etkisiz hale getirebilecek polis taktiğini seçtim. Ben, görevim sırasında bana saldıran, beni sosyal medya platformlarında oynanmış video ve yalan yorumlarla rezil etmeye çalışan, hedef gösteren şahıslardan davacı ve şikâyetçiyim.