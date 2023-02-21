Kadıköy'deki kira fiyatlarını gören yuh çekti! Durum vahim daha da artacak
Kadıköy’de istenilen yüksek kira bedelleri ev kiralamak isteyenlerin ağızını açık bıraktı. Emlak Uzmanı İzak Hason, ilerleyen günlerde hem ev hem kira fiyatlarının daha da artacağını söyledi.
Kadıköy’de artan kira fiyatları hakkında konuşan Emlak Uzmanı İzak Hason, "Eskiden fiyatlar enflasyonun altında kalırdı ve dolar yükselişinin altında kalırdı. İlk defa son yıllarda fiyatlar doların da üzerinde kaldı. İstanbul merkezli 6 ve üzeri bir deprem olduğu takdirde bütün yeni binaların fiyatlarını hiç kimse tutamayacak ve artacak" dedi.
İstanbul’da artan kira fiyatlarının ardından Kadıköy bölgesinde istenilen yüksek kira fiyatları dikkat çekti. Caddebostan Sahili’nde ilana verilen 170-200 bin aralığındaki kira fiyatları hakkında Emlak Uzmanı İzak Hason açıklamalarda bulundu.
“4 bin TL'ye kiraya verilen bir daire bugün 30 bin TL”
Emlak Uzmanı Hason, “Kira artışlarının asıl nedeni, eskiden 1-2 milyon olan daireler 11-12 milyon olunca insanlar satın alamaz oldu ve krediler de durunca bu sefer insanlar kiraya geçmek zorunda kaldılar.
Kadıköy ve Bağdat Caddesi civarına baktığımız zaman, uzun zamandır elimizde kiralık daire yok. Bundan 5-6 sene önce Bağdat Caddesi’nde 4 bin TL kiraya verilen bir daire bugün 30 bin TL civarında. Depremden sonra fiyatlarda bir düşüş ya da artış olmadı. 100-150 bin TL’lik kiralık daireler 2-3 ay öncesine kadar da vardı. Yüzlerce emlakçının o daireleri kiralamak için çalıştığı fahiş fiyatlı daireler var” dedi.
“İlk defa son yıllarda fiyatlar doların da üzerinde kaldı”
Sözlerine devam eden Hason, “Satılık dairelerde ise 5 yıl önce 1 milyon TL olan ev bugün 10 milyon TL değer görüyor. Enflasyon bazında baktığımız zaman aslında 5-6 milyon TL olması gerekirken 10-11 civarlarında fiyatlar. Eskiden fiyatlar enflasyonun altında kalırdı ve dolar yükselişinin altında kalırdı.