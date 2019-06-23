Kadıköy'de yangın! Anne-baba feci şekilde can verdi engelli oğulları kurtarıldı

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dairede mahsur kalan 42 yaşındaki engelli Bora Çehreli, vatandaşlar ve ekipler tarafından kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri merdiven aracıyla ve daireye girerek yangına müdahale etti.