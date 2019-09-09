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Kadıköy'de cinayet kameralara böyle yansıdı

Kadıköy'de iki kişiyi darp ettiği, bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle milli kick boksçu Berke Ş. (21) gözaltına alındı.

Zanlı Berke Ş, dün gece Kadıköy'de motosikletli iki kişiyle kız arkadaşına laf attıkları iddiasıyla kavga etti. Olay yerinden kaçan motosikletli kişileri takip eden zanlı Berke Ş. Ömer Özdemir isimli kişiyi darbedip bıçakladı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Özdemir, müdahaleye karşın hayatını kaybetti.

Cinayet sırasında elinden yaralanan zanlı Berke Ş. tedavi için gittiği hastanede gözaltına alındı.

Polis, olaya karıştığı iddiasıyla 2 kişiyi de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri süren şüphelilerin bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Güvenlik kamera görüntülerinde katil zanlısı kick boksçu Berke Ş'nin, Özdemir'i bıçaklayıp öldürdüğü anlar yer alıyor.

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