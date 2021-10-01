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Kadıköy'de beton mikseri sürücüsü kaza yaptı aracından indi sonrası inanılmaz

İhlas Haber Ajansı
Kadıköy'de beton mikseri sürücüsü kaza yaptı aracından indi sonrası inanılmaz

Kadıköy’de, beton mikseri sürücüsü park halinde olan araçlara çarptığını fark ederek aracından aşağı indi. Sürücü, araçtan indiği esnada geriye kayan beton mikseri ile park halindeki otomobil arasında sıkıştı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kadıköy'de beton mikseri sürücüsü kaza yaptı aracından indi sonrası inanılmaz

Kaza, Kadıköy Erenköy Mahallesi Nimet Ekşioğlu Sokak üzerinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 KL 6009 plakalı beton mikser aracı sürücüsü, sokak içerinde seyir halinde olduğu esnada yol üzerinde park halinde bulunan araçlara çarptı

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Kadıköy'de beton mikseri sürücüsü kaza yaptı aracından indi sonrası inanılmaz

Aracından inerek çarptığı araçları kontrol etmek isteyen iş makinası sürücüsü aracının kayması sonrası park halindeki araçla, beton mikseri arasında sıkıştı. 

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Kadıköy'de beton mikseri sürücüsü kaza yaptı aracından indi sonrası inanılmaz

Akıl almaz kazayı gören çevredeki vatandaşlar sürücüyü sıkıştığı yerden kurtararak kaldırıma taşıdı.

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Kadıköy'de beton mikseri sürücüsü kaza yaptı aracından indi sonrası inanılmaz

İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlatırken, sağlık ekipleri ise kaza sonrası bacak kısmında ezilmeler olan yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.

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