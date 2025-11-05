Kadıköy'de 3 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle D-100 kara yolunda trafik yoğunluğu oluştu.Abone ol
D-100 kara yolu Avrasya Tüneli istikametinde seyreden Ömer C. idaresindeki 34 UG 1515 plakalı otomobil, Cevat Ç'nin kullandığı 28 AAY 448 plakalı otomobil ve Dilek E. yönetimindeki 34 ZD 1888 plakalı otomobil, zincirleme kazaya karıştı.
Kazada çarpmanın etkisiyle Ömer C'nin kullandığı otomobil devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralananın olmadığı kaza nedeniyle kara yolunun Avrasya Tüneli istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Hasar gören araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.