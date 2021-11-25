Kadıköy metrosundaki bıçakla kadına saldırının detayları ortaya çıktı!

KADIKÖY- Tavşantepe metrosunda akşam saatlerinde bir kadına elinde bıçakla tehditler savuran saldırgan yakandı. Bir adamın ağır küfürlerle bıçakla kalabalığın içinde kadına saldırması infial uyandırmıştı. Adamın kadına maske tartışması sonucu saldırdığı açıklandı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kadıköy-Tavşantepe metro içerisinde bir kadın şahsı bıçakla tehdit ederek hakaretlerde bulunan şahıs yakalanmıştır" denildi.

Edinilen bilgiye göre polis ekiplerinin çevrede yaptığı çalışmalar sonucu sosyal medyada yayınlanan görüntülerdeki saldırganın E.Y.(32) olduğu tespit edildi. Yapılan çalışma sonucu saldırgan saat 02.30 sıralarında yakalanarak gözaltına alındı. E.Y.'nin yapılan incelemesinde 20 suç kaydının olduğu anlaşıldı. E.Y.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Olay maske tartışmasıymış!

Olay, akşam saatlerinde Kadıköy-Tavşantepe metrosunda meydana geldi. Metro Bostancı istasyonuna geldiği sırada bir erkek yolcu ile kadın yolcu tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesiyle şüpheli şahıs yanında taşıdığı bıçağı çıkartarak genç kadının üzerine yürüyerek hakaretler savurdu. Olay yerinden kaçan saldırgan 02.30 sıralarında polis tarafından yakalandı.

Maske takmadığı için uyarılmış

Saldırganın 32 yaşındaki E.Y. olduğu, uyuşturucu, yaralama, hakaret, mala zarar verme gibi 20 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

E.Y.'nin maske takmadığı için uyarıldığı, bu yüzden de kadına hakaret ve bıçakla tehditte bulunduğu açıklandı.

Polisin saldırganı yakalama anı kameraya yansıdı. Görüntülerde polis ekipleri, eve girerek saldırganı yere yatırıyor. Polisler, E.Y.'yi kelepçeleyip, üzerini arıyor. Görüntülerin devamında ise saldırganın olayda kullandığı bıçak mutfakta bulunuyor. E.Y.'nin bıçağı gazete kağıdına sardıktan sonra, plastik poşete koyduğu belirlendi.