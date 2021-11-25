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Kadıköy metrosunda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu: Tekvandocuyum ama...

KADIKÖY- Tavşantepe metrosunda bıçaklı kişinin tehditler savurduğu kadın açıklamalarda bulundu. Annesiyle yolculuk ederken bıçaklı kişinin tehdidiyle karşılaştıklarını belirten 26 yaşındaki Senanur Damgacı, "Tekvandocuyum. Kendime güvendim ama o sırada çok korktuk" dedi.

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KADIKÖY- Tavşantepe metrosunda akşam saatlerinde bir kadına elinde bıçakla tehditler savuran saldırgan yakalandı.

Annesiyle yolculuk ederken bıçaklı kişinin tehdidiyle karşılaştıklarını belirten 26 yaşındaki Senanur Damgacı, "Tekvandocuyum. Kendime güvendim ama o sırada çok korktuk" dedi.

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