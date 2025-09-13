BIST 10.372
Kadıköy Fikirtepe'de 12 katyı binadan yangın çıktı

Kadıköy Fikirtepe'de 12 katyı binadan yangın çıktı

Kadıköy'de inşaat halindeki 12 katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fikirtepe Mahallesi Mandıra Caddesi'nde inşaatı süren 12 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Binanın ilk 3 katında etkili olan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alındı. Ekipler, binada bir süre soğutma çalışması da yaptı.

Söndürme çalışmaları sırasında cadde, güvenlik nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı.

