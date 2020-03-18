Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde nikahlar böyle kıyılıyor

Buruk duygular içindeyiz ama yine de mutluyuz

Nikahı kıyılan çiftlerden Özcan ve Saliha Gül çifti, mutlu olduklarını ifade etti. 1 yıldır nişanlı olduklarını dile getiren Özcan Gül, "Maskeyle nikaha geldik. İnsan sağlığı her şeyden önce geliyor. Buruk duygular içindeyiz ama yine de mutluyuz. Düğün istiyorduk ama koronavirüs tedbirler kapsamında zor." diye konuştu.