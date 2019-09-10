Kadıköy Anadolu Lisesi simit atma görüntüleri olay oldu simit atma geleneği nedir

Simitler heba oldu

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kadıköy Anadolu Lisesi'ne ilk kez giriş yapan yeni öğrenciler, simit atılarak karşılandı.Yere atılan onlarca simit, temizlik görevlileri tarafından daha sonra temizlense de sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden oldu.