KADES uygulaması her şeyi ortaya çıkardı! Güllü'nün oğlu Tuğberk annesini dövdü mü?
Şarkıcı Güllü’nün şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken, yeni detaylar gün yüzüne çıkıyor. Ünlü sanatçının daha önce oğlu Tuğberk Yağız'dan şiddet gördüğü iddiaları yeniden gündeme geldi.
Evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümüne ilişkin çeşitli iddialar ortaya atıldı. Güllü'nün eski patronu, ünlü ismin kızı Tuğyan Ülkem Gülter'i suçlayarak şikayetçi oldu.
Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız hakkında da annesine şiddet uyguladığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Güllü'nün ölümünde her şey gün yüzüne çıkıyor! KADES kayıtları ortaya çıktı.
GÜLLÜ'NÜN OĞLUNDAN ŞİDDET GÖRDÜĞÜ İDDİASI İSPATLANDI
“Neler Oluyor Hayatta” programı, Güllü’nün 2 yıl önce yaşadığı şiddet olayına dair dikkat çeken bilgilere ulaştı. Güllü'nün oğlundan şiddet gördüğü ve KADES'e başvurduğu iddiası gündem olurken, programda iddiaların doğru olduğu belirtildi.
Sanatçı, oğlu Tuğberk Yağız'dan şiddet görünce 2023 yılında Kadın Destek Uygulaması (KADES) uygulaması üzerinden yardım talebinde bulunduğu ortaya çıktı.