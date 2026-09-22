Kademeli emeklilik son durum 2026! Çıkacak mı, Meclis’e geldi mi? 2000-2008 girişliler ne zaman emekli olacak?

EYT düzenlemesinden yararlanamayan ve 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi bulunan çalışanların gündemindeki kademeli emeklilik beklentisi devam ediyor. Özellikle 2000-2008 yılları arasında sigorta başlangıcı olan vatandaşlar, yaş ve prim şartlarında yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. “Kademeli emeklilik çıkacak mı?”, “Meclis’e geldi mi?”, “2000-2008 girişliler ne zaman emekli olacak?” ve “Erken emeklilik şartları değişecek mi?” soruları milyonlarca çalışan tarafından takip ediliyor. Mevcut durumda emeklilik şartları yürürlükteki sosyal güvenlik mevzuatına göre uygulanıyor. Kademeli emeklilik için yeni bir kanun çıkmadığı sürece mevcut yaş ve prim şartlarında değişiklik yapılmıyor.

KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKACAK MI?

Kademeli emeklilik konusunda şu an için yürürlüğe girmiş resmi bir düzenleme bulunmuyor. Konu zaman zaman siyasi gündeme ve Meclis çalışmalarına taşınsa da kademeli emeklilik uygulamasını başlatacak yeni bir yasa henüz kabul edilmedi.

KADEMELİ EMEKLİLİK MECLİS’E GELDİ Mİ?

Kademeli emeklilikle ilgili daha önce TBMM’ye bazı kanun teklifleri sunuldu. Ancak bu teklifler yasalaşmadığı için vatandaşların beklediği yeni emeklilik sistemi yürürlüğe girmiş değil.

2000-2008 SİGORTA GİRİŞLİLERİ NE ZAMAN EMEKLİ OLACAK?

2000-2008 yılları arasında ilk kez sigortalı olan kişiler için şu anda mevcut emeklilik şartları uygulanıyor.

Mevcut sistemde genel şartlar:

SSK kapsamında kadınlarda 58 yaş

SSK kapsamında erkeklerde 60 yaş

7000 prim günü şartı

olarak uygulanıyor. Kademeli emeklilik yasalaşırsa bu gruplar için yeni yaş ve prim düzenlemeleri gündeme gelebilecek.

KADEMELİ EMEKLİLİK KİMLERİ KAPSAYACAK?

Kamuoyunda tartışılan modellerde ağırlıklı olarak EYT kapsamına giremeyen 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi olan kişiler öne çıkıyor. Özellikle:

2000 yılı ve sonrası sigorta girişliler

2008 yılına kadar ilk kez sigortalı olan çalışanlar

EYT şartlarını karşılayamayan vatandaşlar

kademeli emeklilik beklentisi bulunan gruplar arasında yer alıyor.

2000 SONRASI SİGORTALILAR İÇİN YENİ DÜZENLEME VAR MI?

2000 yılı sonrası sigorta girişi bulunan çalışanlar için şu anda yürürlüğe girmiş yeni bir erken emeklilik düzenlemesi bulunmuyor. Bu gruptaki çalışanların emeklilik hesaplamaları mevcut SGK kurallarına göre yapılmaya devam ediyor.

KADEMELİ EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER OLACAK?

Kademeli emeklilik için resmi bir yasa bulunmadığı için kesinleşmiş şartlar da açıklanmış değil. Ancak kamuoyunda konuşulan bazı taslaklarda sigorta başlangıç tarihine göre yaş ve prim gününün kademeli olarak belirlenmesi öneriliyor.

Tartışılan kriterler:

İlk sigorta giriş tarihi

Prim gün sayısı

Yaş şartı

Sigortalılık süresi

2000-2008 ARASI İÇİN KONUŞULAN KADEMELİ TABLO VAR MI?

Sosyal medyada ve bazı platformlarda farklı emeklilik tabloları paylaşılıyor. Ancak bu tabloların resmi bir karşılığı bulunmuyor. Yeni bir yasa çıkmadan bu tablolar üzerinden kesin emeklilik hesabı yapmak mümkün değil.

ERKEN EMEKLİLİK ŞARTLARI DEĞİŞECEK Mİ?

Mevcut durumda erken emeklilik için prim günü, sigorta süresi ve yaş şartları uygulanıyor. Yeni bir düzenleme yapılması halinde bu şartlarda değişiklik olup olmayacağı TBMM’de hazırlanacak kanun teklifinin içeriğiyle belli olacak.

BAKANLIKTAN KADEMELİ EMEKLİLİK AÇIKLAMASI VAR MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından daha önce yapılan açıklamalarda emeklilik sistemiyle ilgili değişiklik konusunda mevcut şartların sürdürüldüğü belirtilmişti. Yeni bir düzenleme yapılması halinde resmi açıklamanın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve ilgili kurumlar tarafından paylaşılması bekleniyor.

KADEMELİ EMEKLİLİKTE SON DURUM NE?

2026 itibarıyla kademeli emeklilik konusunda son durum şöyle:

Mevcut tablo:

Yeni bir kademeli emeklilik yasası çıkmadı

TBMM’de yürürlüğe girmiş bir düzenleme bulunmuyor

2000-2008 girişliler mevcut emeklilik şartlarına tabi

Yeni gelişmeler için gözler Meclis ve Bakanlık açıklamalarında