BIST 2.003
DOLAR 13,37
EURO 15,02
ALTIN 775,85
HABER /  EKONOMİ
ADV Ebebek Geleneksel Şubat Kampanyasını Kaçırmayın
ADV Kripto Balina İşlemlerinden Kazançlar!

Kademeli elektrik tarifesine düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı 42 lira indirim sağlanacak

Kademeli elektrik tarifesine düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı 42 lira indirim sağlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, elektrik tarifelerinde düzenleme yapılacağını belirterek, "Aylık tüketimi 150 kilovattan 210 kilovata çıkarıyoruz'' dedi. Yeni düzenlemeyle ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Abone ol

Yılbaşında yapılan zammın ardından tartışma konusu olan elektrik faturaları için yeni bir adım atıldı, ilk kademe tüketim sınırı değişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüksek fatura şikayetleri üzerine yapılan çalışma sonucu en düşük tarifede günlük 5 kilovat olarak hesaplanan elektrik tüketim tutarının 7 kilovata, dolayısıyla150 kilovat olan sınırın, 210 kilovata yükseltildiğini açıkladı. NTV'de yer alan habere göre yeni düzenlemeyle ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.  

Düzenlemeyle faturada ne değişecek?
Peki bu değişiklik faturaya nasıl yansıyacak? 210 kilovatsaatlik tüketimin, yılbaşında yürürlüğe giren tarifeye göre 329 lira fatura tutarı vardı.

Yeni kararla 210 kilovatsaatlik tüketimin fatura tutarı 287 lira olacak. 42 lira indirim sağlanacak.

İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Elektrikte indirimli tarife aylık 210 kilovata yükseliyor
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Altın sert düştü! Devamı gelecek mi Mehmet Ali Yıldırımtürk'ten bomba yorum
Foto Galeri Altın sert düştü! Devamı gelecek mi Mehmet Ali Yıldırımtürk'ten bomba yorum Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan MOBESE ve Akkuyu için iki iddia! 3 katı fiyat olacak!
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan MOBESE ve Akkuyu için iki iddia! 3 katı fiyat olacak!
Eskişehir'de hayatı kabusa döndü evine dönemiyor! 'Korkuyorum' deyip seslendi: Yatak odasında...
Eskişehir'de hayatı kabusa döndü evine dönemiyor! 'Korkuyorum' deyip seslendi: Yatak odasında...
Kademeli elektrik tarifesine düzenleme yapıldı faturada ortalama indirim miktarı belli oldu
Kademeli elektrik tarifesine düzenleme yapıldı faturada ortalama indirim miktarı belli oldu
Bakan Pakdemirli'den müjde! "Ek bütçeyle 29 milyar liraya çıkarıldı"
Bakan Pakdemirli'den müjde! "Ek bütçeyle 29 milyar liraya çıkarıldı"
Doğal gazda sanayi tarifesine zam geldi
Doğal gazda sanayi tarifesine zam geldi
Antalya'da korkunç olay! Barışmak için buluştuğu arkadaşını tabancayla yaraladı
Antalya'da korkunç olay! Barışmak için buluştuğu arkadaşını tabancayla yaraladı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun görevden alınacak iddiası! Talat Atilla 'çok sağlam bilgi' dedi
İletişim Başkanı Fahrettin Altun görevden alınacak iddiası! Talat Atilla 'çok sağlam bilgi' dedi
Pavyonda eski eşiyle gördüğü arkadaşının yüzünü jiletle kesti! '76 günün acısı kötü olacak'
Pavyonda eski eşiyle gördüğü arkadaşının yüzünü jiletle kesti! '76 günün acısı kötü olacak'
TL'ye dönüşüm hesaplarında Merkez Bankası'na yeni yetki! Faizi MB belirleyecek
TL'ye dönüşüm hesaplarında Merkez Bankası'na yeni yetki! Faizi MB belirleyecek
Marmaris'te arka pencereden girdiği evde çocuklarının gözleri önünde eski eşi ve ailesini bıçakladı
Marmaris'te arka pencereden girdiği evde çocuklarının gözleri önünde eski eşi ve ailesini bıçakladı