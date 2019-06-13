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Kacsaatoldunet'e FETÖ soruşturması! Gözaltına alındılar

Kacsaatoldunet'e FETÖ soruşturması! Gözaltına alındılar

Anadolu Ajansı, Twitter'da 'kacsaatoldunet' adlı hesabı yönettiği belirtilen E.B ve H.S.P.'nin FETÖ propagandası yapmak suçundan gözaltına alındığını öne sürdü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) propagandasını yapan Twitter hesaplarının sahip veya sahiplerine yönelik soruşturma yürütüyor.

"Kacsaatoldunet" adlı Twitter hesabı

AA'nın haberine göre, söz konusu soruşturma kapsamında, örgütle ilgili propaganda yaptığı belirtilen "kacsaatoldunet" adlı Twitter hesabını kullanan kişinin E.B. olduğu belirlendi.

"terör örgütü propagandası" suçu

Başsavcılıkça, "terör örgütü propagandası" suçundan hakkında gözaltı kararı verilen E.B, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Beylikdüzü'ndeki ikametinden gözaltına alındı. Şüphelinin Güvenlik Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Şüphelinin evinde yapılan aramada bulunan çok sayıda dijital veriye el konulduğu kaydedildi.

Hesabı yöneten bir kişi daha gözaltına alındı

İHA'nın haberine göre ise soruşturma kapsamında hesabı yönettiği tespit edilen H.S.P. isimli bir şahıs da Tokat’ta gözaltına alındı. Hesabı yöneten şüphelilerin tespitine yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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