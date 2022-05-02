Kaçırma iddiası ve zalim anne! Sessizliğini bozan Feyza Aktan Özcan Deniz'e demediğini bırakmadı

Tekrar tekrar oynuyorlar: Deniz "Muhtemelen geçen yıl olduğu gibi, Anneler Günü için de bir Instagram şovu hazırlanıyor. 'Mağduru' oynamanın tadına varıldı çünkü. Sonuç alamadıkça seni kullanmaktan bir adım bile geri atmadan aynı filmi tekrar tekrar oynuyorlar." şeklinde konuşmuştu.