Kaçırma iddiası ve zalim anne! Sessizliğini bozan Feyza Aktan Özcan Deniz'e demediğini bırakmadı
Feyza Aktan, oğlu Kuzey'i, 4. yaş gününde kendisinden kaçırdığını ileri süren eski eşi Özcan Deniz'e yanıt verdi.
Özcan Deniz 2018'de evlendiği ve oğlunun annesi Feyza Aktan ile olaylı bir şekilde boşanmıştı. Ayrılığın ardından Aktan, şiddet gördüğü iddiasıyla ünlü oyuncuya dava açmıştı. Şiddet davasından beraat eden Deniz, oğlunun velayetini alabilmek için de mahkemeye başvurmuştu.
Gerginlik yaşanmıştı: Çocuğun anne Feyza Aktan'da kalmasının devamına karar veren mahkeme, Özcan Deniz'in görüşme günlerinin ise artırılmasına hükmetmişti. Ünlü şarkıcı daha sonra da Aktan'ı affettiğini belirtmişti. Ancak eski eşler arasında yine gerginlik yaşanmıştı. Deniz, 4. yaş gününde oğlu Kuzey'in kendisinden kaçırıldığını söylemişti.
Uzaklara kaçırıldın: Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Özcan Deniz, "Aynı oyun yeniden sahnelendi. Yine aylardan nisan, yine sen benden uzaklara kaçırıldın ve yine kötüler konseyi bir şeylerin peşinde!" ifadelerini kullanmıştı.
Tekrar tekrar oynuyorlar: Deniz "Muhtemelen geçen yıl olduğu gibi, Anneler Günü için de bir Instagram şovu hazırlanıyor. 'Mağduru' oynamanın tadına varıldı çünkü. Sonuç alamadıkça seni kullanmaktan bir adım bile geri atmadan aynı filmi tekrar tekrar oynuyorlar." şeklinde konuşmuştu.