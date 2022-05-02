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Kaçırma iddiası ve zalim anne! Sessizliğini bozan Feyza Aktan Özcan Deniz'e demediğini bırakmadı

Kaçırma iddiası ve zalim anne! Sessizliğini bozan Feyza Aktan Özcan Deniz'e demediğini bırakmadı

Feyza Aktan, oğlu Kuzey'i, 4. yaş gününde kendisinden kaçırdığını ileri süren eski eşi Özcan Deniz'e yanıt verdi.

Kaçırma iddiası ve zalim anne! Sessizliğini bozan Feyza Aktan Özcan Deniz'e demediğini bırakmadı

Özcan Deniz 2018'de evlendiği ve oğlunun annesi Feyza Aktan ile olaylı bir şekilde boşanmıştı. Ayrılığın ardından Aktan, şiddet gördüğü iddiasıyla ünlü oyuncuya dava açmıştı. Şiddet davasından beraat eden Deniz, oğlunun velayetini alabilmek için de mahkemeye başvurmuştu. 

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Kaçırma iddiası ve zalim anne! Sessizliğini bozan Feyza Aktan Özcan Deniz'e demediğini bırakmadı

Gerginlik yaşanmıştı: Çocuğun anne Feyza Aktan'da kalmasının devamına karar veren mahkeme, Özcan Deniz'in görüşme günlerinin ise artırılmasına hükmetmişti. Ünlü şarkıcı daha sonra da Aktan'ı affettiğini belirtmişti. Ancak eski eşler arasında yine gerginlik yaşanmıştı. Deniz, 4. yaş gününde oğlu Kuzey'in kendisinden kaçırıldığını söylemişti.

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Kaçırma iddiası ve zalim anne! Sessizliğini bozan Feyza Aktan Özcan Deniz'e demediğini bırakmadı

Uzaklara kaçırıldın: Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Özcan Deniz, "Aynı oyun yeniden sahnelendi. Yine aylardan nisan, yine sen benden uzaklara kaçırıldın ve yine kötüler konseyi bir şeylerin peşinde!" ifadelerini kullanmıştı. 

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Kaçırma iddiası ve zalim anne! Sessizliğini bozan Feyza Aktan Özcan Deniz'e demediğini bırakmadı

Tekrar tekrar oynuyorlar: Deniz "Muhtemelen geçen yıl olduğu gibi, Anneler Günü için de bir Instagram şovu hazırlanıyor. 'Mağduru' oynamanın tadına varıldı çünkü. Sonuç alamadıkça seni kullanmaktan bir adım bile geri atmadan aynı filmi tekrar tekrar oynuyorlar." şeklinde konuşmuştu.

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