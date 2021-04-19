Kaçırılan zihinsel engelli kadına ilaçla tecavüz! Kocaeli'de eski muhtar mide bulandırdı
KOCAELİ'de kayıp zihinsel engelli kadının iğrenç olaya maruz kaldığı ortaya çıktı. İki kişi, kaçırdıkları 50 yaşındaki kadını darbederek ilaç içirdi sonra da tecavüz etti. Yaşlı kadın, kendisine yaşatılanı anlatırken zanlılar rezaleti kabul etti.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan yüzde 77 engelli Sibel K. (50), 2 gün önce gezmek için evinden çıktı. Yaşlı kadının akşam olmasına rağmen eve dönmediğini fark eden yakınları, endişelenerek soluğu polis merkezinde aldı. Burada kayıp ihbarında bulunan yakınları, yaşlı kadını sokak sokak aramaya başladı.
İki gün sonra polis ekipleri Sibel K.'nın yakınlarını arayarak, yaşlı kadının polis merkezinde olduğunun haberini verdi. Bunun üzerine yaşlı kadının ailesi ise soluğu polis merkezinde aldı.
Zanlılardan biri eski muhtar!
Polis merkezinde yaşlı kadının Beylikbağı Mahallesi eski muhtarı C.D. ve R.P. isimli şahıslar tarafından kaçırıldığı, 2 gün boyunca alıkonulduğu tespit edildi. Öte yandan Sibel K.'nın hastanede yapılan sağlık kontrollerinde ise kendisine ilaç içirildiği, darp ve tecavüz edildiği ortaya çıktı.
Suçlarını kabul ettiler
Zanlılar, polis ekipleri tarafından yakalanarak polis merkezine getirildi. Burada sorgulanan şüpheliler, işledikleri suçları kabul etti. Yaşlı kadının ailesi ise 2 şüpheliden şikayetçi oldu. Şahıslar, polis merkezindeki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi’ne sevk edildi.