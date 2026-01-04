BIST 11.498
DOLAR 43,02
EURO 50,45
ALTIN 5.991,88
HABER /  GÜNCEL

Kaçırılan Maduro'nun eşofman takımı saniyeler içinde tükendi!

Kaçırılan Maduro'nun eşofman takımı saniyeler içinde tükendi!

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu ele geçirdikten sonra, Maduro'ya ait bir fotoğrafı sosyal medyada yayınlandı. Fotoğraftan Maduro'nun giydiği ünlü bir markanın 130 dolarlık eşofman takımı, virale dönüşerek ABD'nin en çok satılan ürünleri arasında birinci sıraya yükseldi.

Abone ol

Kaçırılan Maduro'nun fotoğrafı tüketim çılgınlığına yol açtı! Dünya devi markanın stokları saniyeler içinde tükendi

ABD Başkanı Donald Trump, dün Güney Amerika ülkesi Venezuela'ya karşı Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu ele geçirmek için büyük çaplı bir saldırı gerçekleştirdi.

Kaçırılan Maduro'nun eşofman takımı saniyeler içinde tükendi! - Resim: 0

Maduro ile eşinin ele geçirildiği operasyonda ülke dışına çıkarılarak ABD'ye getirildiği ve orada yargılanacağına karar verildi.

Trump'ın sosyal medya hesabından esir alınan Maduro'ya ait paylaşılan ilk fotoğraf ise kısa sürede tüm dünyanın gündemine oturdu.

FOTOĞRAFIN YAYINLANMASIYLA STOKLAR TÜKENDİ

CNN, Maduro ve eşi Flores'in düzenlenen operasyon sırasında yatak odalarından sürüklenerek çıkarıldığını belirtirken, Maduro'ya ilişkin paylaşılan ilk fotoğrafta üzerinde dünyaca ünlü bir giyim markasına ait eşofman takımı olması dikkat çekmişti.

Söz konusu görüntünün kısa sürede viral olmasının ardından Maduro'nun giydiği 130 dolarlık (5 bin 593 TL) eşofman takımı ABD'nin en çok satılan ürünleri arasında ilk sıraya yerleşti.

Çok sayıda tedarikçi, ürünün tüm bedenlerinin satıldığını belirterek, yaşanan durumu çılgınlık olarak nitelendirdi.

ÖNCEKİ HABERLER
14 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 202 gözaltı
14 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 202 gözaltı
Ukrayna'nın yeni Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Budanov'un, Zelenskiy'nin halefi olabileceği öne sürüldü
Ukrayna'nın yeni Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Budanov'un, Zelenskiy'nin halefi olabileceği öne sürüldü
Ankara'da önlem alınmazsa trafik sorunu 2026'da daha da derinleşecek
Ankara'da önlem alınmazsa trafik sorunu 2026'da daha da derinleşecek
Güneydoğu Anadolu'nun ihracatı 2025'te 12 milyar dolara ulaştı
Güneydoğu Anadolu'nun ihracatı 2025'te 12 milyar dolara ulaştı
ÇELİKKUBBE'ye bir SİPER Sistemi daha eklendi
ÇELİKKUBBE'ye bir SİPER Sistemi daha eklendi
14 ilde "silah ve mühimmat kaçakçılığı" operasyonu! 202 kişi yakalandı
14 ilde "silah ve mühimmat kaçakçılığı" operasyonu! 202 kişi yakalandı
Miçotakis Venezuela açıklaması yüzünden ülkesinde topa tutuldu
Miçotakis Venezuela açıklaması yüzünden ülkesinde topa tutuldu
Kazancı Holding’in kurucusu Ali Metin Kazancı hayatını kaybetti
Kazancı Holding’in kurucusu Ali Metin Kazancı hayatını kaybetti
Sigaraya zam! 110 liraya dayandı: Geçerli olan tarih belli oldu
Sigaraya zam! 110 liraya dayandı: Geçerli olan tarih belli oldu
AK Parti'den ilk Venezuela tepkisi geldi: Hiç bir şekilde kabul edilemez
AK Parti'den ilk Venezuela tepkisi geldi: Hiç bir şekilde kabul edilemez
İbrahim Tatlıses'i vurmuştu! Abdullah Uçmak cenaze için cezaevinden çıktı son haline bakın
İbrahim Tatlıses'i vurmuştu! Abdullah Uçmak cenaze için cezaevinden çıktı son haline bakın
Türkiye, Sarıkamış şehitlerini anmak için Allahuekber Dağları'nda bir araya geldi
Türkiye, Sarıkamış şehitlerini anmak için Allahuekber Dağları'nda bir araya geldi